Giovedì 21 novembre si terrà a Cagliari, all’ex Manifattura, il seminario “L’integrazione delle tecnologie dell’idrogeno nelle microreti”.

Giovedì 21 novembre si terrà a Cagliari il seminario “L’integrazione delle tecnologie dell’idrogeno nelle microreti”, quinto appuntamento del ciclo formativo sui temi della gestione intelligente dell’energia organizzato dalla Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.

Il seminario tratterà dei processi di produzione, accumulo e impiego dell’idrogeno nelle microreti, con l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte tecnologico e normativo, di individuare nuove opportunità di mercato per le imprese locali e al contempo attrarre l’attenzione degli amministratori locali sulla possibilità di inserire le tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile nella propria agenda.

I lavori saranno coordinati da Giorgio Cau, responsabile del Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e Idrogeno da FER della Piattaforma Energie Rinnovabili. La prima relazione sarà presentata da Sabina Fiorot, dell’Environment Park di Torino, che illustrerà lo stato dell’arte della tecnologia e porterà l’esempio della Regione Piemonte per ciò che concerne gli investimenti pubblici e il coinvolgimento delle imprese in questo settore. Nella seconda parte dell’intervento descriverà le opportunità di mercato, gli obiettivi e le linee guida dell’Unione Europea a favore delle imprese. Seguirà l’intervento di Viviana Cigolotti, ricercatrice del Dipartimento tecnologie energetiche dell’ENEA, che descriverà le più recenti attività dell’ENEA sui temi dell’idrogeno e delle celle a combustibile, con un approfondimento sull’evoluzione della normativa italiana in materia.

In chiusura sarà dedicato ampio spazio al dibattito con il pubblico.

L’attività fa parte del Progetto complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia“, sviluppato da Sardegna Ricerche e finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020.

Appuntamento alle 9.00, a “Sa Manifattura”, in viale Regina Margherita 33, Cagliari.

