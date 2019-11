I carabinieri di Cagliari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di una coppia di italiani, per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di una coppia di italiani, emessa dal Tribunale della Repubblica di Cagliari, per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di attività volta alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, lo scorso mese di settembre i militari sono venuti a conoscenza che due soggetti, noti a Cagliari poiché punto di riferimento per spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti, in particolare ketamina, sarebbero partiti per un viaggio all’estero. Sono stati quindi avviati servizi di osservazione presso l’aeroporto nonché verifiche sui passeggeri dei voli in partenza ed arrivi da Cagliari. E’ emerso che gli stessi, un uomo di 43 anni ed una donna di 40, si recavano in Germania e ritornavano a Cagliari facendo scalo a Malpensa. Dall’aeroporto di Elmas sono stati visti entrare a bordo di un’auto Lancia Y, al cui interno vi erano due persone ad aspettarli. Da qui si dirigevano a Cagliari, dove da un’altra autovettura, prelevavano due scatoloni di cartone che trasbordavano nel cofano della Lancia Y.

I militari hanno deciso quindi di bloccarli ed era evidente da subito l’agitazione della coppia. All’interno degli scatoloni vi erano 14 bottiglie di vino di prestigiose marche 8alcune di produzione di noti personaggi televisivi), perfettamente confezionate, che i militari hanno sequestrato. In tale occasione, a seguito di perquisizione, la stessa donna è stata arrestata poiché trovata in possesso di alcune dosi di ecstasy, hashish e marijuana.

Le analisi di laboratori del R.I.S. di Cagliari hanno confermato i sospetti dei militari del Nucleo investigativo: all’interno di 13 delle 14 bottiglie, è stato rinvenuto un liquido contenente ketamina per un peso prossimo a 1,7 kg (con un valore commerciale stimato intorno a 150.000 euro) sarebbe stato possibile ricavare oltre 8.000 dosi.

Per le modalità di confezionamento e per l’ingente quantità, si tratta di uno dei più importanti sequestri di ketamina avvenuti in Italia.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments