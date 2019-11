I carabinieri di Sestu indagano su una rapina compiuta a La Corte del Sole ai danni di due impiegate.

Stamane i carabinieri della stazione di Sestu sono intervenuti presso i parcheggi del cCentro commerciale La Corte del Sole, in quanto poco prima due individui col volto travisato, a bordo di una non meglio specificata station wagon, avevano affiancato una Opel Meriva con a bordo due giovani donne, impiegate in una società di ristorazione, che si stavano recando presso la cassa continua del centro per versare l’incasso, alcune migliaia di euro, dei giorni precedenti. I malviventi, intimando il silenzio alle malcapitate, hanno prelevato la borsetta con il denaro dall’auto per poi dileguarsi per le vie limitrofe. I carabinieri di Sestu e quelli del dipendente Norm, dopo avere sentito diverse persone, stanno vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili.

