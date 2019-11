Il 18 dicembre, giorno dell’81° compleanno della città, il comune di Carbonia premierà gli sportivi distintisi per i risultati conseguiti.

Carbonia è, da sempre, una città a forte vocazione sportiva. Lo dimostrano i risultati che la nostra città ha conseguito grazie al talento, alla passione e allo spirito di sacrificio di centinaia di giovani afferenti alle nostre società sportive. Risultati che hanno dato lustro alla nostra comunità a livello regionale e, finanche, nazionale. Per queste motivazioni il comune di Carbonia, in base al “Regolamento comunale per il conferimento del premio annuale a favore degli studenti e degli sportivi in occasione della ricorrenza della fondazione della Città”, intende premiare gli studenti che si sono distinti per il conseguimento di importanti risultati agonistici.

La premiazione avverrà in una data storica, il 18 dicembre 2019, ottantunesimo compleanno della città di Carbonia.

«L’evento rappresenta l’occasione per incentivare un costruttivo senso di appartenenza alla comunità, attribuendo un riconoscimento simbolico ai ragazzi che si sono fatti valere nelle varie discipline per il loro encomiabile contributo a favore della crescita non soltanto sportiva ma anche sociale della nostra città, valorizzando il concetto di sport come fattore di aggregazione, integrazione e socializzazione», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«A ricevere il prestigioso – ha aggiunto l’assessore dello Sport, Valerio Piria – riconoscimento potranno essere: gli atleti residenti nel comune di Carbonia, che abbiano ottenuto risultati di assoluto rilievo in campo regionale, nazionale e internazionale; società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Carbonia e iscritte nell’albo comunale, affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che abbiano raggiunto risultati di livello in campo regionale, nazionale e internazionale.»

I risultati ottenuti devono essere relativi alla stagione sportiva precedente alla premiazione. Gli atleti e le società interessate dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 2 dicembre 2019 al comune di Carbonia – assessorato allo Sport. La documentazione dovrà comprendere l’autocertificazione indirizzata all’Ufficio Sport del comune di Carbonia a firma del Legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica da redigere in carta semplice. La valutazione del merito tecnico degli atleti e delle associazioni sportive dilettantistiche è riservata alla Consulta comunale per lo sport, che propone le candidature alla Giunta comunale.

