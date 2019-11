Il Carbonia, capolista solitario del campionato di Eccellenza regionale, difende il primato questo pomeriggio a Bosa.

Il Carbonia, capolista solitario del campionato di Eccellenza regionale, difende il primato questo pomeriggio (inizio ore 15.00) sul campo del Bosa (dirige Andrea Senes di Cagliari, assistenti di linea Francesco Serusi di Oristano e Roberta Falchi di Sassari). Il Carbonia ritorna a Bosa quattro anni dopo. Nella stagione 2015/2016, in Promozione, la squadra biancoblu, anche allora guidata da Andrea Marongiu, affrontò il Bosa due volte in campionato (2 a 2 all’esordio a Bosa, 0 a 1 al ritorno al “Carlo Zoboli“) e nella finalissima di Coppa Italia, vinta dal Bosa ai calci di rigore (1 a 1 al 90′ ed al 120′, con il Carbonia inizialmente in vantaggio e raggiunto sul pari sul campo di Sa Rodia, a Oristano). Alla fine del campionato le due squadre chiusero appaiate a quota 60 punti alle spalle dell’Orrolese promossa con 64 punti, con il Bosa classificato davanti ai biancoblu per il vantaggio acquisito nei due confronti diretti.

Ritornando alla sfida odierna, il Carbonia vi arriva reduce da cinque vittorie consecutive ed uno stato di forma eccellente. Il Bosa, da parte sua, è una delle sorprese di questo avvio di stagione, reduce da due vittorie consecutive, il 4 a 2 sul La Palma Monte Urpinu e la vittoriaper 2 a 1 in rimonta di Ossi che gli ha consentito di agganciare la stessa Ossese al quinto posto, con 13 punti.

Il Carbonia si presenta per la prima volta in trasferta con l’attacco al completo dal 29 settembre, con il suo bomber Samuele Curreli (14 goal in stagione, 10 in Coppa Italia, 4 in campionato), che ha saltato per squalifica quelle vittoriose di Guspini e Cagliari con la Ferrini.

Le più immediate inseguitrici del Carbonia, Ferrini e Castiadas, giocano rispettivamente in casa con il Guspini e a Arbus; l’Ossese e l’Atletico Uri cercano il riscatto, dopo le sconfitte subite sette giorni fa con Bosa e Carbonia, rispettivamente nel derby di Li Punti, e nella partita casalinga con il Ghilarza; la Nuorese ospita la San Marco Assemini ’80. Completamento il programma della nona giornata, le partite Kosmoto Monastir-Porto Rotondo e Taloro Gavoi-La Palma Monte Urpinu.

