Il comune di Carbonia ha avviato una manifestazione di interesse per la riqualificazione, ampliamento e gestione dei campi da tennis di via Balilla.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Carbonia” ha manifestato nel gennaio 2019 la volontà di procedere ai lavori di riqualificazione e ampliamento dei campi da tennis di via Balilla, provvedendo poi alla relativa gestione per un periodo di 20 anni.

Al fine di esaminare eventuali proposte migliorative, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avviare una procedura ad evidenza pubblica, la cui scadenza è fissata per il giorno 22 novembre 2019.

Le associazioni e società sportive senza fini di lucro operanti sul territorio sono invitate a presentare un progetto di manifestazione di interesse per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’impianto sportivo di via Balilla per il gioco del tennis.

Il soggetto aggiudicatario si farà carico della realizzazione di due nuovi campi da tennis e di una club house e gestirà gli impianti per un periodo massimo di 20 anni, un intervallo temporale utile per ammortizzare il costo degli investimenti sostenuti. La ratio dell’avviso pubblico nasce dal fatto che l’Amministrazione comunale ha rilevato che l’impianto sportivo di via Balilla – di cui è proprietaria – risulta ormai datato ed inadeguato a soddisfare le esigenze legate a una gestione efficiente e moderna di una struttura che potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della cittadella sportiva di Carbonia.

Le candidature dovranno essere inviate a mezzo Pec all’indirizzo: comcarbonia@pec.comcarbonia.org .