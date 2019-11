Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie provvisorie per l’assegnazione di 45 alloggi a canone convenzionato nella nuova lottizzazione “Area” di via suor Anna Lucia Piredda.

Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie provvisorie valevoli ai fini dell’assegnazione in locazione, a canone convenzionato, di 45 alloggi di proprietà pubblica Area ubicati in via suor Anna Lucia Piredda (tra via Roux e via Ogliastra) nella lottizzazione inaugurata nell’agosto del 2018 con l’assegnazione dei primi 15 appartamenti sui 60 totali.

«A seguito di una lunga serie di interlocuzioni tra il comune di Carbonia e l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, si sblocca finalmente una situazione che consentirà a 45 famiglie della nostra città di poter avere una casa. Si tratta di un passo avanti in un territorio comunale caratterizzato da una forte domanda di abitazioni», ha detto il sindaco, Paola Massidda.

«Sono varie le modalità attraverso le quali si può usufruire degli appartamenti: in locazione permanente; in locazione per almeno 8 anni con proprietà differita; in locazione a termine per almeno 15 anni», ha aggiunto l’assessore alle Politiche della Casa, Valerio Piria.

Le graduatorie provvisorie sono consultabili attraverso il seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/2688-graduatorie-provvisorie-valevoli-ai-fini-dell-assegnazione-di-n-45-alloggi-area-ubicati-a-carbonia-via-suor-anna-lucia-che-fanno-parte-del-programma-sperimentale-di-edilizia-sperimentale-20-000-abitazioni-in-affitto-da-destinare-alla-locazione-a?fbclid=IwAR1wRTOdFwehE69dz-98XJglgGdswoSkw13Rp5GQB87cYUi3Xe2vG6jN-j4

Avverso le graduatorie provvisorie i soggetti interessati – entro il 9 dicembre 2019 – potranno presentare opposizione in carta semplice all’Amministrazione comunale che, dopo aver analizzato i reclami, provvederà, con determinazione dirigenziale, a pubblicare le graduatorie definitive.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments