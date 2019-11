Il comune di Iglesias ha aderito al progetto di educazione finanziaria, sostenibilità ambientale ed economia circolare “SAVE – Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza”.

Il comune di Iglesias ha deciso di aderire e concedere il proprio patrocinio al progetto di educazione finanziaria, sostenibilità ambientale ed economia circolare “SAVE – Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza”, organizzato congiuntamente dal Museo del Risparmio di Torino, l’European Investment Bank Institute e da Italscania.

L’iniziativa, oggetto di un protocollo d’intesa con il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, propone un’esperienza didattica itinerante, rivolta in particolare agli studenti delle scuole, indirizzata ad aumentare la consapevolezza nella gestione delle risorse, siano esse finanziarie o ambientali.

«Un progetto di grande interesse, che intende favorire un approccio educativo coerente con un’idea di crescita sostenibile – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – offrendo anche la possibilità di imparare utilizzando lo strumento del gioco, con numerosi momenti ludici e con l’utilizzo di materiali multimediali.»

Un camion dotato di un rimorchio speciale, sarà allestito, presso il piazzale del Centro Direzionale del comune di Iglesias in via Isonzo 7, il 3 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, ed il 4 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in modo da proiettare contenuti multimediali e offrire laboratori didattici elaborati dal Museo del Risparmio di Torino.

«Considerata la preziosa occasione per gli studenti della nostra città e le meritevoli finalità del progetto, confido nella più ampia partecipazione – ha detto l’assessore della Pubblica istruzione Alessandro Lorefice – coinvolgendo i docenti, i dirigenti e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in continuità con quanto avviene in tante realtà d’Italia e di tutta l’Europa.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments