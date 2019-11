Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento presentato da Daniele Cocco (LeU) che prevede lo stanziamento di 500.000 euro a favore del comune di Burgos.

Questa sera è stato approvato in Consiglio regionale l’emendamento al DL n. 74 (quarta variazione di bilancio) presentato dal consigliere Daniele Cocco, che prevede lo stanziamento di 500.000 euro a favore del comune di Burgos per la “messa in sicurezza delle aree prospicienti il Castello di Burgos e dei versanti lungo la SP 101 e la Via Pio IX”.

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento in favore della messa in sicurezza del territorio di Burgos che aggiunge ulteriori 500.000 euro ai 300.000 euro già previsti per lo stesso intervento nella Legge di Stabilità 2019 e ai 300.000 euro già stanziati in precedenza – risorse importantissime per il consolidamento dei versanti franosi limitrofi al centro abitato di Burgos che spero possano essere ulteriormente incrementati per la messa in sicurezza idrogeologica dell’intero territorio del Goceano con la prossima finanziaria» – ha commentato Daniele Cocco – capogruppo di Liberi e Uguali Sardigna in Consiglio regionale -. Ringrazio i colleghi Consiglieri regionali per l’approvazione dell’emendamento e l’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino per la rassicurazione avuta che queste risorse – insieme a quelle già stanziate – saranno immediatamente imputate nel giusto capitolo di spesa e trasferite al Comune in tempi brevissimi.»