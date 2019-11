Il Polo museale friulano di cave del Predil (Miniera di Raibl) si candida con la Fondazione CMSB per l’inserimento tra gli itinerari culturali europei.

Nell’accogliere favorevolmente la proposta della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara di entrare nel partenariato per la candidatura tra gli Itinerari culturali europei del Consiglio d’Europa, l’architetto Manuela Codeluppi, presidente della Coopalea che gestisce per conto del comune di Tarvisio il Polo Museale di Raibl, ha avviato positivamente i contatti per inserire nello stesso partenariato il museo della miniera di Bleiberg in Austria e quello della miniera Idrija in Slovenia.

Il presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, Giampiero Pinna, ha rivolto un ringraziamento particolare al prof. Antonello Sanna dell’Università di Cagliari che ha favorito i contatti con la prof.ssa Anna Frangipane dell’Università di Udine che, a sua volta, si è impegnata con efficacia e tempestività a costruire i rapporti con il polo museale friulano e con quelli austriaco e sloveno.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments