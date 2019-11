Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per giovedì 28 novembre alle 18.00 in prima e per sabato 30 novembre alle 16.00 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno figurano quattro punti: comunicazioni del sindaco; interrogazioni, interpellanze e mozioni; variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ed applicazione dell’avanzo di amministrazione; modifica art. 5 del vigente regolamento per il conferimento del premio annuale in occasione della ricorrenza della fondazione della Città (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 31 luglio 2019).

