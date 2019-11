Il presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara è stato ricevuto a Venezia dalla direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa.

Il presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, Giampiero Pinna, è stato ricevuto a Venezia dalla direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa. Giampiero Pinna ha illustrato le azioni che la Fondazione sta compiendo con altri partner internazionali per avviare la candidatura del Cammino Minerario di Santa Barbara tra gli Itinerari culturali europei del Consiglio d’Europa.

La direttrice Luisella Pavan Woolfe, nel prendere atto che le finalità del Cammino Minerario di Santa Barbara sono perfettamente in linea con gli obiettivi della Convenzione di Faro, proposta dal Consiglio d’Europa e recentemente ratificata da Senato italiano, ha dichiarato la sua disponibilità a sostenere la candidatura.

La dott.sa Luisella Pavan Woolfe ha anche accolto l’invito ad effettuare prossimamente un sopralluogo al Cammino Minerario di Santa Barbara, cogliendo l’occasione in quella circostanza per presentare in un apposito convegno le finalità della Convenzione di Faro per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo.

