Il secondo film del duo comico Pino e gli Anticorpi, «Come se non ci fosse un domani”, ha vinto il prestigioso premio del pubblico alla sesta edizione del RIFF – Russia Italia Film Festival.

Il secondo film del duo comico Pino e gli Anticorpi, al secolo Michele e Stefano Manca, ha vinto il prestigioso premio del pubblico alla sesta edizione del RIFF – Russia Italia Film Festival.

La pellicola, diretta da Igor Biddau, scritta dai fratelli Manca e lo sceneggiatore Nicola Alvau, ha convinto e appassionato il pubblico russo durante la proiezione avvenuta nella penultima giornata del festival, che si è concluso ieri a Mosca; una consacrazione made in Russia, quindi, per il lavoro prodotto dalla Babbudoiu Corporation in associazione con Firenze Produzioni Cinematografiche, con il sostegno della Sardegna Film Commission, che ha letteralmente sbaragliato gli altri film di grande qualità in concorso. Risate a crepapelle e momenti di riflessione per Il numeroso pubblico russo in sala: «Per una comicità senza più confini», Come Se Non ci Fosse un Domani ha vinto così il premio più importante per chi, come Michele e Stefano Manca, vive e non smette mai di creare per il proprio pubblico.

Il RIFF – Russia-Italia Film Festival è tra gli eventi dedicati al cinema italiano più importanti a livello internazionale: è sostenuto dall’Ambasciata d’Italia in Russia, l’Istituto LUCE Cinecittà, l’Agenzia ICE, l’Istituto Italiano di Cultura, l’Agenzia per il Turismo ENIT, il Programma PRIA del Consolato d’Italia e dalla Camera di Commercio Italo-Russa.

Giunto alla sesta edizione, anche quest’anno il Festival si è tenuto nelle città di Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk dal 12 al 24 novembre. L’obiettivo del RIFF è quello di rafforzare il legame culturale tra Russia e Italia, con la presenza sia di film realizzati da registi italiani, che film di registi russi che abbiano come tema centrale l’Italia.

Michele e Stefano Manca e il Regista Igor Biddau furono selezionati e parteciparono all’edizione 2016 del RIFF con la prima pellicola “Bianco di Babbudoiu”, film che ha riscosso successo a livello internazionale vincendo premi ambiti quali, miglior film al “Cine Festa Italia” di Santa Fe e Los Angeles, Premio Speciale “Vino è cultura” ed. 2016 dell’ASTI Film Festival, Best Foreign Feature all’AIFF 2016, Best Feature Film al Film Festival KZ (Kazakhstan) nel 2017, Best Cast al Festival Smile Russia (2017) e la Nomination per il Best Editor e Best Actor al Best Film Awards in Romania nel 2017.

Sempre a Mosca in questi giorni, Bianco di Babbudoiu sarà proiettato nel corso di un evento dedicato esclusivamente alla cultura enogastronomica ed agroalimentare italiana.

Il 5 dicembre la carovana di “Come Se Non ci Fosse un Domani” si trasferirà ad Asti per partecipare all’Asti Film Festival, giunto alla sua nona edizione, organizzato dal Circolo Cinematografico Sciarada in collaborazione con il comune di Asti ed il Circolo Vertigo.

Patrocinato da Torino Piemonte Film Commission, l’evento è composto da tre sezioni in concorso: Asti DOC (documentari), Asti SHORT (cortometraggi) e LA PRIMA COSA BELLA (opere prime italiane di lungometraggio).

Il 7 dicembre “Come Se Non ci Fosse un Domani” sbarca in UK per una proiezione-evento a Londra, organizzata da Fine Solution Consulting e Ideas dell’imprenditore sardo Roberto Zicconi. Una serata evento dove il film di Stefano e Michele Manca servirà inoltre per focalizzare l’attenzione sulle bellezze del territorio sardo e sulle sue eccellenze enogastronomiche, al centro di una ricca degustazione di prodotti tipici dell’isola.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments