Il sottosegretario dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha visitato questa sera gli stabilimenti Eurallumina e Sider Alloys di Portovesme.

«Ho da poco terminato la visita agli stabilimenti #Euroallumina e #SiderAlloys di Portovesme, in #Sardegna – ha scritto in un post pubblicato nel suo profilo facebook il sottosegretario dello Sviluppo economico -. Non si può capire quanto sia importante un polo industriale fino a che non si entra al suo interno, non lo si visita, non si guardano negli occhi i lavoratori. La mia determinazione per far ripartire i progetti è massima, come il mio impegno per valorizzare questo territorio.»

«L’incontro con i dirigenti di Russal, di Euroallumina e, successivamente, con i lavoratori, ha evidenziato una volontà comune nel trovare una via condivisa per la ripresa del progetto – ha concluso Alessandra Todde -. Con l’azienda Sider Alloys abbiamo fissato degli incontri per la prossima settimana con il fine di firmare il memorandum of understanding per il prezzo dell’energia.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments