In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Regione “accenderà” simbolicamente i palazzi di viale Trento e di via Roma, sede del Consiglio regionale.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma lunedì 25 novembre, la Regione “accenderà” simbolicamente i palazzi di viale Trento e di via Roma, sede del Consiglio regionale. Un gesto simbolico che nasce su iniziativa della “Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità tra Uomini e Donne” e che vuole manifestare la vicinanza ed il supporto delle Istituzioni sarde alle donne vittime di violenza e femminicidio e alle loro famiglie. I due stabili verranno illuminati di rosso lunedì 25 novembre e, a seguire, martedì 26, a partire dalle ore 17.30.

