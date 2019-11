Incidente mortale questa sera sulla SP 61, nei pressi di Villacidro. La vittima è un 35enne di Sant’Andrea Frius.

Incidente mortale questa sera, intorno alle 20.00, sulla SP 61, nei pressi di Villacidro. La vittima, Francesco Melis, 35enne di Sant’Andrea Frius, nel percorrere la strada provinciale in direzione Villacidro-San Gavino Monreale, alla guida della sua Nissan Juke, per cause in corso di accertamento ha impattato sulla seconda rotonda ed ha perso il controllo del’auto, finendo fuori dalla sede stradale, ribaltandosi. A seguito dell’urto, è deceduto sul colpo. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Guspini e della Radiomobile di Villacidro per i rilievi di rito, i vigili del fuoco e l’ambulanza medicalizzata del 118.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments