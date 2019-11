La “Caserma Trieste”, sede storica della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, è stata aperta ieri, 4 novembre, alle visite dei cittadini e delle scolaresche.

Come di consueto il 4 novembre, in occasione dell’anniversario della fine della Grande Guerra, ovvero la data in cui a Villa Giusti (Padova) fu siglato l’armistizio con l’impero austro-ungarico, in tutta la Sardegna si sono tenuti numerosi eventi per commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Temi centrali della manifestazione sono: la conoscenza, soprattutto per le nuove generazioni, delle fasi salienti della Grande Guerra, il completamento della riunificazione territoriale, politica e istituzionale dell’Italia, le attuali missioni in patria e all’estero svolte dalle Forze Armate e l’importanza del Tricolore come vessillo di libertà e simbolo assoluto del popolo italiano.

Uno degli eventi principali connessi alle celebrazioni è costituito dalla giornata dedicata a “Caserme Aperte”, manifestazione che ha sempre suscitato l’entusiasmo della cittadinanza e delle scolaresche che approfittano dell’evento per dimostrare la vicinanza alle Forze Armate nonché per conoscere meglio i Reparti presenti presso le loro città.

A Iglesias, in particolare, l’occasione è stata un motivo assolutamente importante e festoso per visitare la “Caserma Trieste” sede storica della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, una delle 5 Scuole Allievi dei Carabinieri nazionali che hanno “l’onere e l’onore” di formare i futuri carabinieri che opereranno e svolgeranno quotidianamente le loro funzioni di presidio della legalità nelle oltre 4.500 Stazioni Carabinieri presenti su tutto il territorio nazionale.

Il programma ha previsto una “mostra statica dei materiali e mezzi” in dotazione all’Arma dei Carabinieri nei servizi d’Istituto, una breve presentazione delle attività della Scuola e l’incontro con il personale che rappresenta il Quadro Permanente della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias.

In particolare sono stati presenti:

Unità dello Squadrone Cacciatori di Sardegna con stand dimostrativo di materiali e armi in dotazione;

Unità del Nucleo CC Subacquei di Cagliari;

Unità cinofila dello Squadrone Cacciatori di Sardegna che eseguirà una breve dimostrazione;

Unità di Aliquota Operativa di Compagnia con valigetta per rilievi.

1 Autoradio del Nucleo Radiomobile;

Vari automezzi con colori d’Istituto.

