La Regione Sardegna sarà presente anche quest’anno a Rho Milano Fiera, da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre, alla mostra/mercato “Artigiano in Fiera”. Un appuntamento, giunto alla 24ª edizione, che vedrà impegnate 109 aziende all’interno dello “Spazio Sardegna” che occuperà complessivamente 1.800 metri quadri.

«Una vetrina importante per la nostra economia – ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa -. In esposizione ci saranno complessivamente oltre 150mila tipologie di prodotti e, nella scorsa edizione, è stata registrata la presenza di oltre 1 milione e mezzo di visitatori. ‘Artigiano in Fiera’ è una grande occasione promozionale per la Sardegna.»

Lo stand istituzionale della Regione sarà composto da due spazi dove il pubblico potrà documentarsi sui manufatti degli artigiani sardi e su tutta l’offerta turistica regionale. I visitatori saranno accolti, quotidianamente, da musica, balli e canti tradizionali, grazie all’organizzazione della Fondazione Maria Carta di Siligo.

«L’Isola sarà a Milano con il suo sistema manifatturiero regionale, fatto di piccole e medie imprese, che creano prodotti originali, di qualità e contemporanei, anche se con un occhio attento alla tradizione. La salute di questo comparto è strategica e le imprese hanno un decisivo ruolo sociale – ha concluso l’assessore Gianni Chessa -, soprattutto nei tanti paesi dell’interno della Sardegna.»