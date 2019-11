L’attività del nuovo anno sociale di SulciScienza, prevede lunedì 4 novembre una conferenza del dott. Marcello Vacca sul tema: “Il lato scientifico-culturale dell’informatica”.

L’attività del nuovo anno sociale di SulciScienza, prevede lunedì 4 novembre la conferenza del dott. Marcello Vacca che tratterà il tema

”Il lato scientifico-culturale dell’informatica, definito pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini e per la vita quitidiana”.

La conferenza, col patrocinio del CSC della Società Umanitaria, avrà luogo, con inizio alle ore 16.30, nella Sala Cinema della Società Umanitaria, presso la Palazzina Ex-Di’, alla Grande Miniera di Serbariu.

Unisulky-Università Popolare del Sulcis da quest’anno ha trasformato le caratteristiche e la funzione di SulciScienza, che ora si configura come un grande laboratorio in progress di proposte per la formazione dei giovani, degli adulti, e dei portatori di handicap, come un innovativo incubatore annuale di idee per la cultura, per la società, per la scienza, occupandosi di programmazione culturale attraverso la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati a mettere in moto nel territorio un processo strategico volto allo sviluppo di nuove potenzialità.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments