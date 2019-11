Luca Pizzuto (Articolo UNO): «La maggioranza e l’assessore regionale della Sanità vogliono chiudere la dialisi di Carloforte».

«La maggioranza e l’assessore regionale della Sanità vogliono chiudere la dialisi di Carloforte.»

E’ durissima la reazione di Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo UNO, alla paventata chiusura temporenea del reparto dialisi alla Casa della Salute di Carloforte.

«Quanto accaduto negli ultimi giorni a Carloforte è scandaloso – aggiunge Luca Pizzuto -. Un’Amministrazione che a sua insaputa si trova di fronte ad un fatto compiuto di estrema gravità senza aver ricevuto alcuna segnalazione. La nostra Isola che già vive le difficoltà dovute alla sua dislocazione geografica non può subire questo trattamento, non può vedersi privare, anche solo per un periodo, di un servizio sanitario fondamentale come quello della dialisi. Un particolare ringraziamento al sindaco Tore Puggioni ed alla Giunta che, per il momento, sono riusciti a bloccare questo insalubre progetto.»

«Uno degli impegni della Giunta regionale precedente, per cui mi sono fortemente battuto, era quello di garantire i dovuti servizi alle zone disagiate ed alle isole minori – sottolinea Luca Pizzuto -. Senza grandi proclami diverse cose son state fatte. Oggi invece l’attuale Giunta, l’attuale Assessore e i rappresentanti del territorio stanno garantendo di rovinare la vita a persone che non meritano questo. Non è accettabile.»

«La politica degli annunci e delle promesse sta iniziando a presentarsi per quello che è: un ingegnosa fabbrica di produzione di illusioni, incapace di compiere fatti positivi concreti e dare risposte efficaci ai cittadini. Vedete cari governanti – conclude il segretario regionale di Articolo UNO – i limiti imposti dalla distanza tra terra e mare si possono superare anche con piccoli battelli fatti di azioni concrete e non con super yacht carichi di illusioni e promesse irrealizzabili.»

