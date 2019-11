Luca Pizzuto (Articolo UNO): «Piena solidarietà ai lavoratori Eurallumina».

«Da diversi giorni i lavoratori e le lavoratrici dell’Eurallumina presidiano l’assessorato regionale all’Ambiente in attesa che, dopo cinque anni, venga approvata la via per poter far ripartire a pieno regime lo stabilimento. Nei giorni scorsi è stata approvata la valutazione sanitaria del progetto, ma questo non è ancora sufficiente. Sul tavolo ci sono centinaia di posti di lavoro e milioni di euro di investimenti. Noi continuiamo a essere schierati al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici e chiediamo alla Regione Sardegna di sbloccare immediatamente la procedura per dare un nuovo respiro alla fabbrica e a un territorio intero.»

Lo scrive, in una nota, Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo UNO.