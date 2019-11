Monteponi-Tortolì: perché giocare una partita di calcio su un campo ridotto dalla pioggia in una condizione simile?

Le condizioni del terreno di gioco dello stadio Monteponi, questo pomeriggio, erano ai limiti della praticabilità o, come sembrerebbe emergere dalle fotografie allegate, questi limiti sono stati abbondantemente superati? Quella vista tra Monteponi e Tortolì è stata una partita di calcio sui generis…il pallone schizzava via incontrollabile, in molti casi il possesso del pallone saltava da un calciatore all’altro per 4-5 volte nello spazio di pochi metri, senza alcuna possibilità di controllo…Andare oltre appare superfluo ma una domanda è d’obbligo: perché giocare una partita di calcio su un campo in simili condizioni? Il direttore di gara non ha mai avuto dubbi sul suo svolgimento, tanto che non ha mai provato a verificarne le condizioni, Probabilmente, regolamento alla mano, ha agito correttamente, perché effettivamente vi erano zone del campo dove il pallone sicuramente rimbalzava, ma in tante altre si è assistito alle scene documentate dalle fotografie… E forse, se la partita fosse stata rinviata, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Il calcio dovrebbe essere uno spettacolo ed oggi lo spettacolo, non per colpa dei calciatori delle due squadre, ha lasciato molto a desiderare…

