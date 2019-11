Nel mese di dicembre sono in programma due iniziative organizzate dal Centro Eurodesk, il moderno sportello informagiovani del comune di Carbonia.

Da circa un anno, presso la sede comunale di via XVIII Dicembre, è operativo il Centro Eurodesk, un moderno sportello informagiovani in linea con le modalità di informazione e comunicazione oggi adottate dalle nuove leve della nostra società.

«Il Centro costituisce un valido supporto per i nostri giovani, che possono ricevere servizi qualificati di informazione, formazione e aggiornamento sulle politiche e sui programmi messi in campo dall’Unione europea in favore della gioventù», ha affermato il sindaco, Paola Massidda.

Il Centro Eurodesk ha organizzato per il mese di dicembre due laboratori per le nuove generazioni. Di cosa si tratta? Il 4 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si svolgerà un’attività prettamente finalizzata al rafforzamento della partecipazione dei giovani residenti nel territorio al progetto “Your First Eures Job 6.0”, che garantisce opportunità di mobilità per lavoro, tirocinio o apprendistato in un Paese dell’Unione Europea, Norvegia o Islanda. L’11 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, avrà luogo “YouthLab Carbonia”, un laboratorio sui progetti del Corpo Europeo di Solidarietà, destinati a 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. «La finalità è accrescere le possibilità di partecipazione delle nuove generazioni alle opportunità offerte dall’Unione Europea, consentendo ai ragazzi di Carbonia di abbattere le distanze culturali, promuovendo così la manifestazione dei diritti di cittadinanza dei giovani in Europa», ha aggiunto l’assessore delle Politiche giovanili Loredana La Barbera. Per maggiori dettagli e informazioni sulle iscrizioni è possibile consultare i programmi allegati. Si ricorda, inoltre, che il Centro Eurodesk è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

• Martedì dalle 16.00 alle 17.30;

• Mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments