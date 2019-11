Prosegue in Emilia il viaggio con cui Cada Die Teatro sta portando sei delle sue produzioni nella Penisola, con tappe anche in Toscana, Milano, Trento, Roma.

Cada Die Teatro in Tour!, avanti tutta. Prosegue in Emilia il viaggio con cui la compagnia cagliaritana sta portando sei delle sue produzioni nella Penisola, con tappe anche in Toscana, Milano, Trento, Roma. E’ la volta di RAPTUS. Dal mito greco al femminicidio, di e con Rossella Dassu, regia di Alessandro Lay (che ha collaborato anche alla drammaturgia), produzione di successo di Cada Die, che, sulla scia della Giornata contro la violenza sulle donne, sbarca domani, martedì 26 novembre, a Bologna, al Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 44), alle 21.00; il 27, alle 10.30, il matinée per le scuole. Lo spettacolo è ospite del Festival “La Violenza Illustrata”, organizzato e promosso dalla Casa delle Donne di Bologna, con la collaborazione dell’Ufficio pari opportunità, tutela delle differenze e contrasto violenza di genere del comune di Bologna.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments