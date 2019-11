Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Eurallumina, lunedì 4 novembre nuovo presidio davanti all’assessorato regionale dell’Ambiente, a partire dalle 8.30, in via Roma, a Cagliari.

«Ci staremo sino alla conclusione dell’istruttoria ed alla data in cui gli atti verranno inviati alla Giunta regionale per la delibera sulla VIA – si legge in una nota della RSU Eurallumina -. La nostra determinazione aumenta in virtù del determinante obiettivo raggiunto della valutazione di impatto sanitario validata con esito positivo dall’assessorato regionale della Sanità-. Come ampiamente portato a conoscenza dei lavoratori e delle lavoratrici, siamo entrati nella fase emergenziale della nostra vertenza. Dalla conclusione del procedimento autorizzativo, dopo oltre cinque anni di lotta, impegno e sacrifici, passa la garanzia della realizzazione del progetto di ripresa produttiva, con le importanti ricadute in termini di investimenti, occupazionali, economiche e sociali. Gli esiti negativi o ulteriormente tardivi vedrebbero vanificarsi questo scenario, che coinvolge, tra lavoratori diretti, indiretti, indotto, 1.450 persone, alle quali vanno sommati i nuclei familiari coinvolti, oltre alle sinergie con altre aziende che basano la loro permanenza ed il loro riavvio sulla ripartenza di Eurallumina, primo anello della filiera dell’alluminio, con altre migliaia di lavoratori a rischio.»

«Il primo risultato sarebbe il licenziamento collettivo di tutti i lavoratori e le lavoratrici Eurallumina e dell’attuale indotto, con il conseguente dramma che colpirebbe le loro famiglie ed il già martoriato territorio – conclude la RSU Eurallumina -. Per queste motivazioni, per il tempo a disposizione ormai in scadenza, avendo i giorni contati, non le settimane o i mesi, ognuno dovrà fare la sua parte. Ora o mai più!!!»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments