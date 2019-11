Questa mattina, il sindaco Paola Massidda e l’Amministrazione comunale di Carbonia hanno commemorato i Caduti di tutte le Guerre in una cerimonia svoltasi alla presenza di autorità civili, religiose e militari in tre luoghi simbolici della nostra città: piazza Rinascita, Serbariu e Bacu Abis.

«L’Amministrazione comunale di Carbonia esprime gratitudine verso tutti coloro che, impegnati nei campi di battaglia, hanno pagato con la vita per conquistare quei diritti di libertà e democrazia di cui oggi, tutti noi, possiamo godere – ha detto il sindaco Paola Massidda -. La posa della corona è un gesto simbolico, carico nel contempo di contenuti significativi: testimonia la partecipazione concreta della comunità locale di Carbonia all’identità della nostra Nazione.

Siamo qui per non dimenticare mai il sacrificio di tanti soldati. Rendiamo omaggio – ha concluso il sindaco di Carbonia – a tutti quegli italiani, uomini e donne, che si sono immolati, perdendo la vita per la Patria, per la libertà, con l’obiettivo di costruire un futuro di pace duratura.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments