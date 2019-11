Roberto Li Gioi (M5S): «Si ripristini il laboratorio analisi di Olbia in favore di tutti gli utenti del Nord Sardegna».

Dopo il sopralluogo al Laboratorio Analisi dell’Ospedale Giovanni Paolo II, il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio per chiedere all’assessore della Sanità Mario Nieddu la tempestiva risoluzione della situazione di estrema e continua emergenza.

«Oltre a creare un inaccettabile disagio per i pazienti, la carenza di personale danneggia enormemente l’ATS in quanto, come più volte sottolineato in questi mesi dal primario della struttura, dr. Flavio Lai, integra un danno erariale di circa 2.000 euro al giorno – dice Roberto Li Gioi -. Fin dal 1994 il laboratorio ospedaliero è aperto all’utenza “esterna” ma per poter adempiere all’enorme mole di lavoro quotidiano sarebbero necessarie sedici persone: una per la notte, due per il turno dalle 14.00 alle 20.00, sette per la copertura del turno mattutino a cui bisogna sommare le unità di personale a riposo, il recupero ore dei turni notturni e festivi, le assenze per congedo ordinario e malattia.»

«Dal 22 agosto scorso la situazione è peggiorata: le attività ambulatoriali di prelievo e raccolta campioni che nei centri territoriali sono state sospese – conclude Roberto Li Gioi -. Da allora sono state assunte due persone, ma il numero di personale in servizio risulta ancora gravemente insufficiente. Le attività non sono mai riprese a pieno regime, chi non rientra nella categoria “urgente” è costretto a rivolgersi da un’altra parte.»

