Sabato 23 novembre 2019, presso la palestra B Club SSd a Cagliari, si terranno due esclusivi “Stage di gestualità e tecnica” di danza cubana.

Un’imperdibile occasione di intenso studio per un arricchimento culturale di alto livello dove danza, canto, e ritmo, saranno i veri protagonisti, sul filo di melodie e gestualità mirate a unire, sollecitare rispetto e conoscenza. La danza, e più in generale tutto ciò che disciplina il movimento del corpo, è una delle più intense espressioni della nostra interiorità, un modo per condividere il nostro stato d’animo, per ricevere e trasmettere energia positiva socializzando e divertendoci. Così, attraverso gli stages di Niovis Soto, si potranno sperimentare nuovi modi di approccio con l’altro, con culture lontane e più in generale con la vita.

Niovis Soto, da tempo ampiamente affermata a livello internazionale, è nata a Santiago de Cuba, culla del Son e dell’antico Bolero latino americano e tra le città più famose dell’isola caraibica per la vivacità culturale che la caratterizza. Matrice che l’accompagna per tutto il corso della sua carriera di ballerina prima e d’insegnante poi, è la passione per la danza, tramandatale da suo zio, Primo ballerino, coreografo e professore specialista in Danze Afrocubane e Popolari Cubane, anch’egli laureato presso l’E.N.A. – Leonardo Martinez Moya. Il fuoco dell’arte ce l’ha nel sangue, da quando, all’età di quattro anni sbirciava di nascosto le lezioni di danza di quella che sarebbe poi diventata, a 12 anni, la sua scuola di danza: la “Scuola d’Arte di Base” di Santiago de Cuba. Nel 1987 frequenta la “Escuela Nacional de Artes” dell’Habana (E.N.A.) e successivamente entra alla “Escuela Nacional de Istructores e Artes” (E.N.I.A.), dove acquisisce il titolo di “monitora” di tecnica della danza, Folklore Cubano, Internazionale e Latino. Nel frattempo lavora nel corpo di ballo del “Cabaret Tropicana”, sotto la direzione tecnica del “Maestro dei maestri”, Santiago Alfonso. L’incontro che la introduce realmente nel mondo del Folklore e delle sue Origini avviene nella compagnia professionale del “Conjunto Folklorico Cutumba”, luogo che la ispira e le spalanca le porte di un mondo dall’inesauribile ricchezza: le radici e le tradizioni culturali del popolo cubano e dell’America Latina intera, riflesso di una storia di sofferenze e tormenti che mai hanno impedito ai loro protagonisti di conservare, mantenere e celebrare grandi Arti come la danza, la pittura, la poesia, la musica e il teatro.

Lo “Stage di gestualità e tecnica” presentato da Palazzo d’Inverno prevede: dalle ore 12,30 alle ore 14.00 livello intermedio; dalle ore 15.00 alle ore 16,30 livello base. Dalle ore 10.00 alle 12.00 inoltre, si offre la possibilità di lezioni private. Per adesioni, informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno/Betty Oro al numero 3336576499.

