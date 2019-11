Sabato 23 novembre, alle ore 11.30, presso l’ex Direzione Amministrativa della Grande Miniera di Serbariu, verranno presentati i docenti ed i progetti selezionati per il primo corso su “Sceneggiatura e paesaggio”.  

Sabato 23 novembre, alle ore 11.30, presso l’ex Direzione Amministrativa della Grande Miniera di Serbariu, Piazza Sergio Usai, a Carbonia, si terrà una conferenza stampa per la presentazione dei docenti e dei progetti selezionati per il primo corso su “Sceneggiatura e paesaggio”.

Interverranno:

Michele Casula, partner Clapbox e Ergo Research

Nevina Satta, direttore della Fondazione Sardegna Film Commission

Sabrina Sabiu, assessore alla cultura del Comune di Carbonia

Paolo Serra, direttore del Csc Carbonia-Iglesias Società Umanitaria

Andrea Magnani, regista e sceneggiatore

“Sceneggiatura e paesaggio” è un corso di alta formazione alla sua prima edizione articolato in 12 masterclass (fra novembre e febbraio), che prevede lo sviluppo di progetti originali per il cinema e la serialità televisiva ispirati dai paesaggi della Sardegna e dalle sue ambientazioni.

Ideato dalla società Clapbox con la Fondazione Sardegna Film Commission, è sostenuto con fondi strutturali europei dedicati alla Strategia di sviluppo intelligente della Regione Sardegna attraverso la Film Commission e supportato dal comune di Carbonia insieme alla Fondazione di Sardegna e dal Centro Servizi Culturali, che metterà a disposizione gli spazi de La Fabbrica del Cinema.

