Sabato mattina l’asilo nido comunale “I colori dell’arcobaleno”, a Carbonia, ospiterà il convegno “Lasciateci giocare: l’educazione 0/6 anni tra diritti ed opportunità”.

Quali sono le prospettive future dell’educazione dei bambini? Come i genitori e gli educatori devono muoversi tra la tutela dei diritti e le opportunità di sviluppo dei piccini basate sul gioco e sugli aspetti ludici? Una serie di questioni che verranno dibattute sabato 30 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, in via Manzoni, sede dell’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno”.

«Si tratta di un convegno che conferma la volontà del personale dell’Asilo Nido Comunale di offrire ai partecipanti nuovi spunti di riflessione e di approfondimento in merito a un tema delicato quale l’educazione dei nostri bambini, settore in cui la struttura comunale si conferma un punto d’eccellenza formato da personale altamente qualificato e costantemente aggiornato sull’evoluzione delle normative di settore e sulle best practices invalse a livello regionale e nazionale», ha affermato l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera.

L’evento è stato organizzato dall’Asilo Nido “I Colori dell’Arcobaleno”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna, rappresentato dall’avvocato Grazia Maria De Matteis, che interverrà al dibattito insieme all’assessore ai Servizi sociali Loredana La Barbera e a un qualificato parterre di addetti ai lavori.

Nel programma dell’iniziativa spicca, alle ore 12.30, il reading “Lasciateci Giocare”, a cura dell’attore Emilio Puggioni, un omaggio alla figura del grande maestro Gianfranco Zavalloni. Si segnala, inoltre, la mostra “Lasciateci Giocare”, a cura del personale del Nido Comunale di Carbonia, ammirabile nella sala espositiva di via Manzoni.

