Sardegna Ricerche organizza a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, rispettivamente il 27 e 28 novembre, un seminario e un workshop dedicati al tema “Imprese creative e impatto sociale“. La realizzazione degli incontri è a cura di NESTA – National Endowment for Science, Technology and the Arts, la fondazione per l’innovazione con base in Inghilterra.

Per due giorni gli esperti di NESTA UK presenteranno i loro innovativi strumenti e metodi di lavoro e proporranno un workshop intensivo dedicato alla Teoria del cambiamento e alla misurazione dell’impatto prodotto dai progetti creativi.

Il seminario, in programma mercoledì 27 novembre alle 17.00, offrirà a tutti gli interessati un’occasione per conoscere NESTA e le sue pratiche di lavoro sull’impatto sociale degli investimenti. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti dedicati alle organizzazioni culturali e creative in vista di una riproposizione del programma CambiaMENTI da parte di Sardegna Ricerche. Il seminario è in lingua inglese con traduzione simultanea.

Giovedì 28 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, si terra il workshop intensivo sul monitoraggio e sulla valutazione dell’impatto sociale nei progetti artistici e culturali. Per partecipare al workshop è richiesta una buona conoscenza dell’inglese.

