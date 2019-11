Sennori ricorda Simone Ogana, il 26enne scomparso in un tragico incidente nel novembre di due anni fa, sabato e domenica esibizioni con l’Arena Trial e il Giro Off Road.

Sennori ricorda Simone Ogana, il 26enne scomparso in un tragico incidente nel novembre di due anni fa, con un fine settimana dedicato a quella che era la passione del giovane motociclista sennorese, i motori. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con il patrocinio gratuito della Regione Sardegna e del comune di Sennori, e la collaborazione della Pro Loco Sennori, Sennori 4×4, e Gli amici del Fuoristrada si svolgerà una manifestazione dedicata ai fuoristrada.

Si inizia sabato alle 15.00, in via Cottoni, davanti alle scuole di Montigeddu, con l’Arena Trial: alle 17.00, si darà il via alle esibizioni con la provo cronometrata e Tiro la strop. Al termine delle prove, musica, animazione e premi per tutti.

La due giorni motoristica proseguirà domenica 1 dicembre, con il Giro Off Road: alle 8,30, appuntamento all’Ibiscus Bar, per caffè e iscrizioni; alle 10.00 partenza del giro con percorso hard e soft per ammirare il territorio naturale del comune. Al termine del tour, pranzo e gadget forniti da “Raptor 4×4”.

