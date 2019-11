Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del palazzo Municipale di Iglesias, interventi che richiederanno una durata stimata in 188 giorni, per un importo di euro 276.749,11.

I lavori nel Palazzo Municipale, che si inseriscono nella più ampia serie di interventi di riqualificazione delle vie e delle piazze del Centro Storico, prevedono:

– l’abbattimento delle barriere architettoniche;

– l’installazione di un ascensore interno al palazzo;

– il rifacimento dei bagni;

– il rifacimento delle facciate.

«Una serie di interventi che riporteranno il nostro Palazzo Municipale ad essere un edificio nel quale coniugare la funzionalità dell’azione amministrativa con la tutela di uno dei luoghi di maggiore importanza storica e culturale per la città di Iglesias – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai -. I lavori nel Palazzo si inseriscono nel più ampio quadro di interventi per il Centro Storico, messi in atto dall’Amministrazione per rendere le sue vie e le sue piazze posti nei quali vivere in maniera più sicura e funzionale, tenendo conto anche della viabilità, della valorizzazione turistica e del sostegno alle attività commerciali.

L’installazione di un ascensore interno al Palazzo inoltre, permetterà anche alle persone che devono convivere con una disabilità motoria di poter partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Dopo i primi interventi in corso nella Via Amsicora e nella Via della Decima, e la manutenzione straordinaria del Palazzo, si procederà con i lavori di riqualificazione della Piazza Municipio.»

«E’ importante sottolineare come un’altra opera contenuta nel piano delle opere pubbliche sia entrata nella fase realizzativa – ha detto l’assessore dei Lavori pubblici Vito Didaci – grazie a una serie di interventi che permetteranno non solo di ristrutturare profondamente il Palazzo Municipale, ma anche di abbattere un’altra barriera architettonica, permettendo a chiunque di poter assistere e partecipare al Consiglio comunale.»

A seguito dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale, nei giorni scorsi il presidente Daniele Reginali ha riunito ad Iglesias la Conferenza dei capigruppo, in rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, al fine di individuare i locali nei quali poter svolgere temporaneamente le sedute del Consiglio, fino al termine dei lavori ed alla riconsegna del Palazzo.

Sono stati individuati dei locali che nei prossimi giorni saranno oggetto di sopralluogo, al fine di verificarne l’adattabilità e la funzionalità.

Una volta stabilita la sede temporanea adeguata, verrà comunicata l’ubicazione dei locali che ospiteranno le sedute del Consiglio comunale.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments