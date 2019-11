Sono terminati i lavori di adeguamento della copertura dell’Asilo Nido Comunale, in via Giovanni Falcone, a Iglesias. Gli interventi hanno riguardato la rimozione della precedente copertura in Eternit, il suo smaltimento e la messa in sicurezza dei cornicioni in cemento armato, per un importo complessivo del finanziamento pari a 140.000 euro, di cui 80.000 euro finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e 60.000 euro dall’Amministrazione comunale di Iglesias.

«L’intervento vuole rendere sicura ed adeguata una struttura indispensabile per i nostri bambini e per le famiglie», ha spiegato il sindaco Mauro Usai, mentre l’assessore dei Lavori pubblici Vito Didaci ha messo in evidenza come: «Sia stato realizzato un altro intervento del Piano delle opere pubbliche, per dei lavori che vogliono soddisfare criteri di sicurezza e funzionalità, e vogliono sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione per le strutture destinate ai più piccoli».

