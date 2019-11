Speciale Lavoro: Eni assume diplomati a dicembre. Il Gruppo è alla ricerca di ragionieri e altri diplomati da assumere presso le sedi in Italia. 

Eni, compagnia italiana presente in 67 Paesi nel mondo dove lavorano oltre 30.000 persone, è leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale. Il Gruppo è alla ricerca di diplomati da assumere presso le sedi in Italia, in particolare le figure riguardano: Addetti Supporto Adempimenti Imposte Dirette in possesso di diploma in ragioneria, che dovranno occuparsi del calcolo delle imposte, delle dichiarazioni fiscali e dell’analisi in ambito di imposte dirette; Addetti Raccolta Dati con diploma in ragioneria o cultura equivalente, i quali dovranno coordinare i processi di raccolta dati e gestione degli adempimenti necessari e supportare le funzioni di business; Specialisti ICT Servizi in possesso di diploma, i quali dovranno gestire le attività legate ai devices (personal computer, sistemi di videoconferenza, smartphone …), supportare l’utilizzo di attrezzature multimediali, coordinare i fornitori; Specialisti in Data Governance, che dovranno …

L'articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_eni_nov_2019.html

