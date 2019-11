Sta meglio il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, colto da un malore improvviso mercoledì sera, durante i lavori dell’assemblea civica.

Sta meglio il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, che mercoledì sera, mentre da poco aveva cominciato a guidare il lavori dell’assemblea municipale di Palazzo Bacaredda, è stato colto da un malore improvviso. Con l’arrivo dell’equipe sanitaria del 118, il responsabile dell’aula civica è stato poi trasportato all’ospedale Brotzu. Edoardo Tocco, già nella tarda serata, si è ripreso dal malessere.

«Voglio tranquillizzare tutti per i messaggi e le chiamate a supporto – dice Edoardo Tocco –. Gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata hanno sgombrato il campo su eventuali patologie. L’azione amministrativa dell’emiciclo di via Roma non subirà alcun rallentamento per questo piccolo episodio.»

