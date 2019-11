Stamane i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno effettuato un mirato servizio di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. Nello specifico l’attenzione dei militari è stata rivolta agli istituti scolastici superiori della città ed ha interessato tutte le classi di due scuole. Nella circostanza, anche con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono state impiegate unità cinofile antidroga della GDF sia all’esterno degli edifici che all’interno delle aule e nelle di aggregazione degli studenti. Nei guai sono finiti due studenti che sono stati segnalati quali assuntori di droghe: un 18enne di Carbonia, trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana e un 19enne di Carbonia in possesso di modica quantità di hashish. I due, in particolare, sono stati controllati dai carabinieri dopo essere stati intercettati dal cane antidroga; trovati in possesso dello stupefacente, i carabinieri li hanno segnalati alla prefettura. Tali attività hanno come obiettivo quello di diffondere la cultura della legalità improntata sul rispetto di regole e ad una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall’uso delle droghe cosiddette “leggere” da parte dei giovani. Tali operazioni, svolte nell’ambito del rapporto di collaborazione tra carabinieri ed il mondo della scuola che è costante, proseguiranno con i tradizionali incontri tra gli studenti ed il personale in uniforme, per promuovere la cultura del rispetto delle regole.

