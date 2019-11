Stamane i carabinieri della stazione di Selargius hanno arrestato un 17enne fermato a bordo di un’auto rubata.

I carabinieri della stazione di Selargius, nella mattinata odierna, hanno arrestato per concorso in furto aggravato un 17enne del posto con precedenti di polizia. I militari, durante un posto di controllo, hanno fermato il predetto, unitamente ad altri individuo datosi alla fuga, a bordo di una Fiat Panda, asportata poco prima nella via del Redentore di Monserrato ai danni di un operaio. Il minore, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso l’Istituto penale per minori di Quartucciu. L’auto è stata restituita al proprietario.

