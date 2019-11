Venerdì 6 dicembre, a Carloforte, la sala ex Me ospiterà un workshop partecipativo dedicato al XVIII Girotonno.

Venerdì 6 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, nella sala ex Me a Carloforte, il FLAG Sardegna Sud Occidentale (FLAG SSO), agenzia per lo lo sviluppo del territorio costiero del Sulcis Iglesiente ed il comune di Carloforte terranno un workshop partecipativo dedicato al XVIII Girotonno.

L’incontro, al quale saranno presenti i rappresentanti della Giunta e della struttura tecnica dell’Amministrazione comunale di Carloforte, il presidente e la direttrice con i consulenti del FLAG SSO, sarà l’occasione per attivare con gli attori locali il percorso di analisi e progettazione partecipata finalizzato alla valorizzazione del “Girotonno” in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e per presentare e la strategia di sviluppo turistico del territorio, promossa dal FLAG SSO.

La prossima edizione del Girotonno 2020 sarà, infatti, improntata sui principi della sostenibilità ambientale, nel rispetto della cultura e delle tradizioni di Carloforte. Durante l’incontro verranno raccontate le tappe e i passi da seguire nel percorso di certificazione del Girotonno come evento sostenibile, anche alla luce delle analisi effettuate nel corso della passata edizione.

Sono invitati a partecipare tutti gli operatori turistici, i ristoratori, gli albergatori, i referenti delle associazioni culturali locali e la comunità tutta, per confrontarsi sulle possibili iniziative di maggiore valorizzazione degli aspetti ambientali e sociali e di promozione economica legati al Girotonno 2020.

L’incontro sarà un importante momento di confronto e discussione, per questa ragione è fondamentale la presenza degli operatori turistici locali, in qualità di attori rilevanti del territorio capaci di portare un importante contributo di conoscenza e competenza.

