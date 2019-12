Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, s’è schierata a sostegno della rivendicazione del territorio del Sulcis Iglesiente per la Provincia, 4 consiglieri regionali del M5S sono contrari.

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, s’è schierata apertamente a sostegno della rivendicazione del territorio del Sulcis Iglesiente per riavere la Provincia cancellata dal referendum del 6 maggio 2019. La posizione favorevole alla re-istituzione dell’ente intermedio del primo cittadino di Carbonia è stata elogiata sabato scorso dall’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, nel corso dell’incontro svoltosi nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, per il coraggio e l’autonomia dimostrati, militando in un movimento contrario alle nuove Province.

La conferma della contrarietà del M5S alle nuove Province, arriva oggi da quattro consiglieri regionali pentastellati, eletti in circoscrizioni diverse: Desirè Manca (Sassari), Roberto Li Gioi (Gallura), Michele Ciusa (Cagliari), Alessandro Solinas (Oristano).

«Oramai siamo abituati, nella nostra terra, nel bene o nel male, non c’è mai nulla di certo. Sono passati solo sette anni dal referendum sull’abolizione delle province, ribattezzato referendum anticasta, attraverso il quale i cittadini sardi pretesero la soppressione di questi enti intermedi, e meno di tre anni dalla riforma degli enti locali promossa dalla giunta Pigliaru, ed ancora i sardi non hanno certezze – sostengono Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa ed Alessandro Solinas -. Oggi l’attuale amministrazione regionale, sensibile al moltiplicarsi delle poltrone ed alla loro occupazione, ha intenzione di far lievitare nuovamente il numero di organi politici, presidenti assessori e giunte, dei quali nessuno sente la mancanza tranne loro, piuttosto che concentrarsi sul miglioramento dei servizi al cittadino.»

«La spinta campanilistica del neo assessore agli Enti locali, da sempre paladino della costituzione o meglio della ricostituzione della provincia gallurese si è reso conto che sarà ben difficile riuscire ad ottenerla senza garantire prebende ai rappresentanti degli altri territori. La Sardegna ha bisogno di buona amministrazione, di servizi efficienti e su questo si deve puntare – concludono Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa, Alessandro Solinas -, sul potenziamento ed il miglioramento dei servizi al cittadino, che non necessariamente coincidono con cariche elettive e neo carrozzoni politici.»

