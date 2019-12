A Golfo Aranci le finali nazionali maschili di Calcio a 5 Msp Italia.

Aiace Telamonio Assemini, Futsal Sassari, Ex Biancoblu di Carbonia e Latina Calcio a 5: sono le squadre che si contenderanno il titolo della finale nazionale maschile del torneo di Calcio a 5 Msp Italia. I team scenderanno in campo sabato 7 e domenica 8 dicembre negli impianti di Golfo Aranci, in Gallura.

Un evento organizzato dal Movimento sportivo popolare che coniuga sport e turismo, in un periodo dell’anno considerato “fuori stagione” per le strutture ricettive del territorio e della Sardegna in generale.

«Allenatori e giocatori, ma anche lo staff tecnico, gli arbitri e molte delle rispettive famiglie – spiega il presidente del comitato provinciale Msp di Cagliari, Carlo Perria – trascorreranno un fine settimana lungo di dicembre nelle strutture ricettive della zona. Mangeranno nei ristoranti, magari faranno anche acquisti in negozi e attività commerciali varie. Come Msp agiamo nella convinzione che lo sport sia un mezzo per superare molti confini, compreso quello della stagione turistica estiva tipica dell’Isola.»

Sulla stessa linea il presidente del comitato regionale Msp Italia per la Sardegna, Alberto Borsetti: «A noi l’onere e l’onore di organizzare un evento che culmina con la consegna della coppa al vincitore – sottolinea – ma sappiamo che al di là del risultato finale un successo per il nostro ente è stato raggiunto con la sua organizzazione e realizzazione: pratichiamo la promozione sportiva ma siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a quella della Sardegna e delle sue bellezze. Anche a dicembre».

Gli appuntamenti sul campo sono alle 10.00 e alle 11.00, per entrambe le giornate del 7 e dell’8 dicembre. I sorteggi verranno effettuati venerdì 6 dicembre.

