Assistenti amministrativi col diploma. A Milano concorso per 38 a tempo indeterminato. SCADENZA IMMINENTE.

La Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare è sufficiente essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La scadenza per presentare le domande è il 9/12/2019.

Le prove di esame previste sono:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale lombarda; – Principi e normativa inerente gli I.R.C.C.S. del S.S.N.; Principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; Principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, privacy; Elementi di contrattualistica pubblica.

PROVA PRATICA: relativa all’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, alla predisposizione di un atto o provvedimento relativo all’attività amministrativa degli IRCCS del SSN e connesso alla qualificazione professionale richiesta ovvero risoluzione di un caso pratico. La prova pratica potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

PROVA ORALE: sugli argomenti della prova scritta. Saranno inoltre valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

