Basket: in serie C Silver il Veliero Calasetta gioca alle 19.00 ad Olbia, in serie D la Scuola Basket Carbonia ospita alle 18.30 l’AF MOTORS Basket Quartu.

Il Veliero Calasetta scende in campo questa sera, alle 19.00, al Palasport “R. Da Tome” di Olbia, per l’ultima di andata del girone unico di qualificazione del campionato di serie C Silver di basket maschile. Sulla carta si presenta come un ostacolo assai ripido, considerato che la squadra gallurese è seconda in classifica, con 14 punti (7 vittorie e 2 sconfitte), a quattro lunghezze dall’imbattuta capolista Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena, mentre il Veliero Calasetta occupa l’ottava posizione con 6 punti (3 vittorie e 6 sconfitte).

Nel campionato di serie D, giunto alla quarta giornata di ritorno del girone di qualificazione, la Scuola Basket Carbonia, protagonista di un positivo avvio di stagione, ospita alle 18.30 l’AF MOTORS Basket Quartu, sul campo di via Deffenu. La squadra di Marco Dessì occupa la quarta posizione in classifica, con 12 punti (6 vittorie e 4 sconfitte), mentre la squadra quartese si trova all’ultimo posto in classifica, con 1 soli punti (1 vittoria e 9 sconfitte).

