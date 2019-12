Basket: in serie C Silver il Veliero Calasetta ha perso ad Olbia; in serie D inattesa sconfitta interna della Scuola Basket Carbonia con l’AF Motors Basket Quartu.

Niente da fare per Il Veliero Calasetta ad Olbia, contro la Santa Croce, nell’ultima giornata di andata del girone unico di qualificazione del campionato di serie C Silver di basket maschile. 85 a 63 il risultato finale per la squadra gallurese, seconda in classifica, a quattro lunghezze dall’imbattuta capolista Ferrini Delogu Legnami di Quartu Sant’Elena. La squadra isolana resta ferma a quota 6 punti, frutto di tre sole vittorie nelle 10 partite disputate.

Nella quarta giornata di ritorno del girone unico di qualificazione del campionato di serie D, inattesa battuta d’arresto per la Scuola Basket Carbonia, battuta 96 a 86 in casa dall’AF Motors Basket Quartu, alla prima vittoria stagionale. Per la squadra di Marco Dessì è stata la classica giornata no, nella quale è andato tutto storto o quasi, e per la squadra quartese è stato abbastanza agevole strappare i primi due punti stagionali.

La Scuola Basket Carbonia resta al quarto posto, con 12 punti. L’AF Motors Basket Quartu è sempre ultima, con 2 punti.

Alleghiamo l’album fotografico realizzato sabato sera sulla partita Scuola Basket Carbonia – AF Motor Basket Quartu.

