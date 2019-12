Dal 9 dicembre sono iniziate, presso la Scuola allievi carabinieri di Iglesias, le operazioni di incorporamento dei nuovi allievi carabinieri del 139° Corso formativo.

Dal 9 dicembre sono iniziate, presso la Scuola allievi carabinieri di Iglesias, le operazioni di incorporamento dei nuovi allievi carabinieri che si apprestano così ad iniziare il 139° corso formativo per carabinieri effettivi intitolato, quest’anno, alla M.O.V.M. alla memoria del carabiniere “Fulvio Sbarretti”, eroe della Resistenza, barbaramente trucidato dai tedeschi il 12 agosto 1944 in Fiesole (FI).

I giovani che durante tutta la settimana verranno incorporati nei ranghi della Scuola allievi carabinieri di Iglesias iniziano un percorso che si svilupperà lungo i 10 mesi successivi, sino ad ottobre 2020, durante il quale saranno perfettamente addestrati all’uso delle armi, istruiti sulle norme e sulle leggi da far rispettare e sulle procedure operative che dovranno adottare allorquando saranno impiegati nelle innumerevoli stazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

Le ragazze e i ragazzi, vincitori di concorso, che si apprestano a iniziare il 139° corso formativo per carabinieri effettivi, provengono sia direttamente dai civili che dalle differenti componenti della Difesa. Questi ultimi hanno alle spalle già qualche anno come volontari (VFP1 e VFP4) presso vari comandi dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica. Per la prima volta dopo parecchi anni la Scuola Allievi di Iglesias ospiterà oltre 500 allievi provenienti da varie Regioni d’Italia con una altissima percentuale di personale femminile. Il numero elevato di allievi che frequenteranno il corso ha imposto uno sforzo congiunto da parte dei vertici nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Comando della Scuola, soprattutto, per riaprire un’ulteriore settore della Scuola che era rimasto inattivo negli anni in cui gli arruolamenti, determinati per legge, non erano così alti da impiegare tutti i settori logistici e strutturali della “Caserma Trieste”.

Stamane abbiamo intervistato il colonnello Andrea Desideri, dal 16 settembre comandante della Scuola allievi carabinieri di Iglesias.

Il colonnello Andrea Desideri, nato a Bassano del Grappa (VI) il 16 novembre 1972, ha intrapreso la carriera militare nel 1991, presso l’Accademia militare di Modena e, successivamente, ha frequentato il corso di applicazione e di perfezionamento, presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma.

E’ laureato in Giurisprudenza, Scienze della sicurezza, Scienza della Sicurezza interna ed esterna e Scienze politiche. Ha frequentato vari corsi di aggiornamento universitario in materia di giornalismo e comunicazione e Master Universitari di II livello.

Da Ufficiale inferiore, dopo una prima esperienza quale Comandante di Plotone e di Compagnia presso l’8° Battaglione carabinieri “Lazio” di Roma, è stato comandante di Plotone carabinieri MSU in Bosnia – Erzegovina nell’Operazione militare NATO – Joint Forge, Comandante della Compagnia carabinieri di Polizia Militare in Albania nell’Operazione Militare NATO – Joint Guardian e successivamente comandante delle Compagnie territoriali di Vittorio Veneto (TV) e Cagliari.

Da Ufficiale Superiore ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri quali capo della 3ª Sezione dell’Ufficio logistico, Capo della 2ª Sezione dell’Ufficio relazioni con il pubblico, successivamente Capo della 1ª Sezione dello stesso ufficio nonché Capo della 3ª Sezione dell’Ufficio cerimoniale. Dal 29 agosto 2016 al 15 settembre 2019, invece, è stato Comandante provinciale dei carabinieri di Ferrara.

Nel corso della carriera gli sono stati conferiti: 1 encomio solenne, 4 encomi semplici e 3 elogi. E’ stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana“, Medaglia NATO per le Operazioni in Kosovo – Albania, Medaglia NATO per le operazioni nell’ex Jugoslavia, Cavaliere d’Ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Croce di Ufficiale con Spade dell’Ordine al Merito Melitense del Sovrano militare Ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, Diploma di benemerenza con medaglia del ministero degli Interni, Croce commemorativa per missione di pace in Bosnia Herzegovina, Croce commemorativa per missione di pace in Kossovo – Albania, Medaglia militare di Bronzo al merito di lungo comando, Croce d’argento per anzianità di servizio, Attestato di Pubblica benemerenza, III classe – 1ª fascia concesso dal Dipartimento della Protezione civile, Medaglia commemorativa C.R.I. Missione internazionale in Iraq 2003-2006, The United Nations Peacekeeping Medal, Croce Unifil/MFO Sinai Libano Missione di Pace, Medaglia NATO – non art. 5, nonché la Medaglia afghana “Loya Jirga”, concessa dal presidente afghano.

Inoltre, nel corso della sua carriera, ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco del comune di Farra di Soligo (TV), nonché le cittadinanze onorarie delle città di Shama (Libano) e Tiro (Libano), durante l’ultima missione all’estero svolta per conto delle Nazioni Unite, quale Force Provost Marshal del 2016.

Dal 16 settembre 2019 è comandante della Scuola allievi carabinieri di Iglesias.

