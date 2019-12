E’ stato “inaugurato” virtualmente ieri lo shop online: www.simoelecreazioni.it , uno spazio in cui il sito, un blog e l’area shopping s’incontrano.

«Quando 5 anni fa siamo nati non pensavamo di arrivare in un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente fosse così sentito, considerando che appena nati ci dicevano che lavoravamo con l’immondizia! – si legge in una nota -. Malgrado tutto siamo ancora qui prima come hobbisti, ora come professionisti, nel Sulcis credendo in un progetto di eco-sostenibilità a tal punto da investire importanti risorse in questo laboratorio.»

«Il nostro lavoro è basato sul riciclo, ma diversamente dal mero recupero di piccoli oggetti ludici per bambini, cerchiamo di osare creando delle vere e proprie opere d’arte, in particolare però, arte non solo visiva ma anche d’arredo e di uso quotidiano, uniamo insomma l’utile al dilettevole! La nostra vera specialità è provare a sedurre il nostro pubblico con un oggetto che nasconde un’infinità di colori e luci, che cela nel suo interno l’anima di un materiale recuperato, anche di pregio, ma pur sempre di riciclo. Non cerchiamo mera visibilità giornalistica – conclude la nota dei promotori -, ci piacerebbe però insinuare un briciolo di curiosità verso il nostro progetto artistico, che in questa particolare zona della Sardegna cerca di mettere basi per il nostro futuro.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments