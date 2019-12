Gli operai della So.Mi.Ca. sono impegnati nei lavori di riparazione delle buche stradali in diverse vie di Carbonia. Nei giorni scorsi gli interventi finalizzati a migliorare lo stato di conservazione delle nostre strade hanno riguardato alcune arterie ad alta densità di traffico, tra cui via Cannas, via Liguria, via Logudoro, via Mazzini, via Trieste, via Turati, via Dalmazia e Is Gannaus.

«L’obiettivo è assicurare il decoro urbano e una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni che vi transitano», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Le risorse disponibili non consentono di far fronte a tutte le criticità presenti sulle strade cittadine, pertanto gli interventi sono stati calibrati dando priorità alle vie che necessitano di una maggiore manutenzione in ragione dell’elevato carico veicolare e del notevole afflusso pedonale. I lavori di sistemazione delle buche, in realtà, non si sono mai interrotti, ma le condizioni meteorologiche non ottimali, registratesi nelle ultime settimane, hanno impedito di intervenire con l’asfalto a caldo. Interventi invece resi possibili negli ultimi due giorni grazie al miglioramento del tempo», ha aggiunto l’assessore delle Manutenzioni Gian Luca Lai,

