Grazias a Deus, nuovo singolo e videoclip dei Banda Beni! Anteprima su Videolina, lunedì 23 dicembre.

Grazias a Deus il regalo dei Banda Beni per questo Natale.

Una canzone stupenda, un inno di ringraziamento a Dio. Perché i Banda Beni sono anche questo. Sulla musica di Carlo Vespa, le parole di Mario Biggio, in arte Ziu Lilliccu, sono poesia e immagini che scaldano il cuore. Nasce così anche il videoclip, il primo dopo oltre trent’anni! Il regista Daniele De Muro realizza un piccolo capolavoro: i Banda Beni raccontano, attraverso il testo della canzone, la semplicità di una giornata speciale tra amici, risate e una pizza, rivolgendosi al giovane protagonista (Jaime Porru) come a un figlio che riceve in dono la chitarra, metafora della bicicletta, che dovrà imparare a suonare per seguire la sua strada. Il video verrà trasmesso in anteprima assoluta, lunedì 23 dicembre durante Officine Lapola su Videolina, alle 21.00 e, dal 25 dicembre, sarà disponibile su YouTube.

Gli arrangiamenti sono dei Banda Beni, sotto la supervisione di Filippo Vespa.

Il brano è edito da La Strega Records di Marcello Mazzella e Marco Biggio.

