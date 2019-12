Gruppo Ferrovie dello Stato, oltre 100 posizioni a concorso in Trentino Alto Adige / Sud Tirolo. SCADENZA IMMINENTE.

Oltre 100 sono le ricerche in corso per il Gruppo FS Italiane nella regione Trentino Alto Adige.

Si ricercano capistazione, capi treno, capi servizio treno, macchinisti, operatori specializzati manutenzione rotabili, tecnici commerciali, operatori manutenzione infrastruttura.

Per verificare i requisiti per ogni posizione e procedere con le candidature si può consultare l’area dedicata sul sito ufficiale di FSI seguire le istruzioni specifiche per ogni candidatura.

La scadenza per l’invio delle candidature è il prossimo 15 dicembre 2019.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments