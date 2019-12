Già da alcuni giorni ha preso il via il fitto calendario di appuntamenti promosso dal comune di Bitti in occasione delle festività natalizie e del nuovo anno. Domani, domenica 22 dicembre, il primo appuntamento della giornata sarà, alle 11.30, in piazza Asproni e poi lungo il Corso Vittorio Veneto con la Funky Jazz Orchestra di Berchidda in concerto che ravviverà il clima prenatalizio del centro barbaricino per grandi e piccini. Proprio a questi ultimi è dedicato l’evento, alle ore 19.00, nel salone parrocchiale, a cura dell’associazione Akimus, con la visita di Babbo Natale e la consegna dei doni ai bambini.

Chiuderà la giornata il concerto gratuito dei Tazenda, in programma alle ore 20.30 nel Cinema Ariston, con la partecipazione straordinaria del noto comico oristanese Benito Urgu.

